Москва, 13 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Свои поздравления преподавателям, воспитанникам и выпускникам Московской государственной академии хореографии (МГАХ) по поводу 250-летнего юбилея учреждения направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 13 января обнародована на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В 2023 году исполняется 250 лет Московской государственной академии хореографии. Столь впечатляющий юбилей — большое, знаменательное событие для вашего коллектива и многочисленных почитателей балетного искусства, для всей отечественной культуры. И потому отрадно, что по всей стране — от Калининграда до Владивостока — пройдут торжества, посвященные этой дате», — указывается в поздравительном послании.

Также глава Российского государства уточнил, что за это время МГАХ была воспитана блистательная плеяда талантливых артистов, педагогов и хореографов, создававших высокие каноны исполнительского мастерства и приумножавших великие традиции и славу русского балета своим подвижническим трудом.

При этом Путин отметил, что нынешний коллектив академии глубоко уважает историю учреждения и творческое, идейное наследие своих предшественников и при этом ведёт внедрение в учебный процесс современных образовательных программ.

«Уверен, что академия и впредь будет достойно служить благородным гуманистическим идеалам искусства, задавать высокие эстетические и нравственные ориентиры. Желаю вам неиссякаемого вдохновения и успехов», — заключается в поздравительной телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2022 года стало известно, что «Кобзон Центр» с музыкальным институтом могут построить в Басманном районе Москвы.