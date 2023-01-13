Путин поздравил преподавателей и воспитанников МГАХ с 250-летием учреждения
Путин поздравил Московскую государственную академию хореографии с 250-летним юбилеем
Москва, 13 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Свои поздравления преподавателям, воспитанникам и выпускникам Московской государственной академии хореографии (МГАХ) по поводу 250-летнего юбилея учреждения направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 13 января обнародована на сайте Кремля.
«В 2023 году исполняется 250 лет Московской государственной академии хореографии. Столь впечатляющий юбилей — большое, знаменательное событие для вашего коллектива и многочисленных почитателей балетного искусства, для всей отечественной культуры. И потому отрадно, что по всей стране — от Калининграда до Владивостока — пройдут торжества, посвященные этой дате», — указывается в поздравительном послании.
Также глава Российского государства уточнил, что за это время МГАХ была воспитана блистательная плеяда талантливых артистов, педагогов и хореографов, создававших высокие каноны исполнительского мастерства и приумножавших великие традиции и славу русского балета своим подвижническим трудом.
При этом Путин отметил, что нынешний коллектив академии глубоко уважает историю учреждения и творческое, идейное наследие своих предшественников и при этом ведёт внедрение в учебный процесс современных образовательных программ.
«Уверен, что академия и впредь будет достойно служить благородным гуманистическим идеалам искусства, задавать высокие эстетические и нравственные ориентиры. Желаю вам неиссякаемого вдохновения и успехов», — заключается в поздравительной телеграмме.
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