В Уфе простились с первым президентом Башкирии Рахимовым
Уфа, 13 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе завершилась 13 января церемония прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.
Anvar Galeev/Global Look Press
Муртаза Рахимов
Проститься с первым президентом Башкирии пришли тысячи человек. Участвовал в церемонии президент России Владимир Путин.
В рамках церемонии прощания в Уфе состоялся траурный митинг, в котором принял участие глава региона Радий Хабиров.
Напомним, Рахимов ушёл из жизни 11 января после продолжительной болезни.
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