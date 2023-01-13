Санкт-Петербург, 13 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Экипажи 13 самолетов, направлявшихся в аэропорт «Пулково», из-за сложных погодных условий в Петербурге приняли решение уйти на запасные аэродромы, сообщили 13 января в пресс-службе компании «Воздушные ворота северной столицы», управляющей аэропортом. Самолеты, не сумевшие совершить посадку в «Пулково», ушли на аэродромы Москвы и Архангельска.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Как только метеоусловия в Северной столице изменятся к лучшему, эти борта вылетят в Петербург. При этом, как уже сообщало ИА REGNUM, несколько самолетов успешно приземлились в Санкт-Петербурге, несмотря на плохую погоду — сильный боковой ветер.

В «Пулково» подтвердили, что в целом воздушная гавань работает в штатном режиме. Однако, судя по онлайн-табло аэропорта, несколько десятков рейсов задерживаются с прибытием. Соответственно, будут задержаны и обратные рейсы из Петербурга.

В пресс-службе «Пулково» напомнили, что экипажи воздушных судов самостоятельно принимают решения о посадке в Петербурге или уходе на запасные аэродромы, в зависимости от технических характеристик самолетов и подготовленности экипажа.