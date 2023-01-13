Москва, 13 января, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Законопроект о запрете калечащих животных операций комитет Госдумы по экологии рассмотрит в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»).

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«Я думаю, на ближайших заседаниях комитета, в ближайшие недели, он будет отправлен на рассылку в начале для получения отзывов, ну а далее будем рассматривать его по существу», — сказал Бурматов журналистам.

По его убеждению, следует запретить калечащие животных операции типа онихэктомии (удаление когтей).

Ранее такой законопроект предложили законодатели Москвы, однако инициатива не нашла поддержки в правительстве. Законопроект будет доработан с юристами и еще раз представлен на рассмотрение Госдумы, уточнил депутат.

Законопроектом предлагалось введение в основной понятийный аппарат ключевого термина «проведение на животных ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях», к которому предложено отнести хирургическое или иное изменение анатомических либо физиологических качеств и свойств животного как биологического вида при отсутствии для такого изменения ветеринарных показаний.