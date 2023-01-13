Москва, 13 января, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил 13 января с профессиональным праздником работников российской печати. Полный текст поздравления приводит сайт кабинета министров.

Виктор Кошевой/ТАСС Московская типография № 2

Российский премьер поблагодарил всех за преданность делу и пожелал творческой удачи, большой и преданной аудитории, крепкого здоровья и благополучия.

В поздравительном сообщении отмечается, что праздник объединяет всех, кто ежедневно выпускает самые разные периодические печатные и цифровые издания, выполняет важную миссию, обеспечивает единое информационное пространство России, прививает нравственные ценности и жизненные ориентиры читательской аудитории.

«Сегодня на СМИ возложена огромная ответственность перед обществом за честный, объективный и беспристрастный взгляд на события», — передает российский премьер-министр.

Михаил Мишустин подчеркнул, что профессия журналиста стала одной из самых интересных, однако, освещая события, зачастую журналисты рискуют жизнью. Именно благодаря мужеству и самоотверженности, как уточняет российский премьер, читатели получают достоверные сведения о событиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, узнают о подвигах российских воинов.

«Важно, что вы реализуете социально значимые проекты, особое внимание уделяете сегменту детской прессы», — говорится в поздравительном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января президент России Владимир Путин поздравил с Днем работника прокуратуры России сотрудников и ветеранов ведомства.