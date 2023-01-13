Вашингтон, 13 января, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Госдепартамент США должен незамедлительно предоставить американским законодателям документы, связанные с выводом войск из Афганистана в 2021 году. С таким требованием к внешнеполитическому ведомству обратился председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС США

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Как отмечает телеканал CNN, это означает официальное начало расследования тех событий.

Маккол обозначил Госдепу крайний срок для того, чтобы предоставить ответ на запрос ― 26 января. В противном случае он пригрозил судебным разбирательством.

«Крайне важно, чтобы Госдепартамент предоставил полные ответы на давние запросы, и комитет не потерпит дальнейших промедлений», ― подчеркнул республиканец в письме госсекретарю США Энтони Блинкену.

Он добавил, что в случае невыполнения условий комитет будет использовать свои полномочия для обеспечения выполнения запросов, «в том числе в принудительном порядке».

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Уточняется, что Маккол запросил список всех межведомственных совещаний, на которых обсуждалась тема вывода войск из Афганистана при администрации президента Джо Байдена. Также он просит предоставить информацию обо всех встречах представителей США с членами радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу сентября США завершили вывод войск из Афганистана, где они находились с 2001 года. Президент США Джозеф Байден уверен, принятое им решение относительно вывода американских войск из Афганистана и прекращения участия США в двадцатилетней войне было правильным.