Ереван, 13 января, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал страны «Большой двадцатки» (G20) оказать на Азербайджан давление для открытия гуманитарного Лачинского коридора.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Арарат Мирзоян

«<…> В настоящее время нашим международным партнерам, в том числе членам G20, необходимо оказать четкое давление на Азербайджан, чтобы он прекратил бесчеловечную блокаду народа Нагорного Карабаха и вернулся за стол переговоров», — цитирует главу внешнеполитического ведомства Армении пресс-служба МИД страны 13 января.

Также Арарат Мирзоян отметил, что отсутствие механизмов ответственности лишь подталкивает Азербайджан к агрессивным действиям и провокациям.

Ранее МИД Армении раскритиковало секретариат Организации Договора о коллективной безопасности за отмену учений на территории Армении в 2023 году.