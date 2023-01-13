Будапешт, 13 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Вооружённый холодным оружием во время его задержания в Будапеште напал на сотрудников полиции, ранив троих правоохранителей, один из которых позднее скончался в больнице. Об этом 13 января сообщает пресс-служба венгерской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Отмечается, что вечером 12 января в полицию поступило сообщение, что один из проживающих в многоквартирном доме по улице Лецке мужчина выбил дверь в соседней квартире с намерением проникнуть туда.

«Прибывшие в увеличенном составе сотрудники полиции приняли против мужчины меры, после чего он напал на офицеров в форме», — говорится в сообщении.

«Нападавший ударил ножом троих полицейских, после чего убежал на улицу, где его задержали после того, как один из патрульных выстрелил ему в ногу после предупредительного выстрела», — также добавляется в нём.

Также указывается, что затем прибывший на место инцидента экипаж скорой помощи доставил раненных правоохранителей и напавшего на них в медучреждение.

«Один из полицейских, участковый полицейского управления XI района, получил такие тяжёлые ранения, что скончался в больнице», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января молодой иностранец ударил кулаком в лицо полицейского в Петербурге в момент задержания по подозрению в изнасиловании.