Вашингтон, 13 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Украине нужно поставить истребители — те, что есть у Польши, а затем надо подключить и Пентагон, заявил 13 января адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в интервью DPA.

Bundesheer Fotos МиГ-29

«Думаю, что Украина нуждается в истребителях», — сказал экс верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Ставридис.

По его словам, поставки Киеву последуют, вероятно, из Польши — это будут многоцелевые истребители МиГ-29. А затем их «поддержат» американские F-16.

По мнению Ставридиса, нужно начинать «помощь» Киеву не с американских самолётов, потому что украинцев ещё нужно обучить воевать с их помощью.