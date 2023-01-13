Москва, 13 января, 2023, 11:16 — ИА Регнум. В будущие выходные температура воздуха в столице России составит — 3… — 1 °C. Об этом 13 января рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Александр Щербак/ТАСС Москва

«Погода [в выходные] без существенных осадков, преимущественно облачная, температура [воздуха] будет небольшой: минус один — минус три градуса, ветер южный, порывистый, атмосферное давление около 750 мм ртутного столба. То есть температура повысится, но совсем немного», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик утончил, что 13 января в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и температура воздуха днём — 4… — 1 °C и — 5… — 3 °C в ночное время, а в Подмосковье — до –7 °C.

Как передавало ИА REGNUM, 12 января портал центра погоды «Фобос» сообщил, что оттепель и мокрый снег с дождем ожидается в Москве на Крещение.