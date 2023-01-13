Москва, 13 января, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Актер пропал 3 января и с тех пор не выходил на связь с родственниками.

Цитата из к/ф «Отдел» реж Владимир Нахабцев мл. Россия. 2016 Дмитрий Сидоров

11 января стало известно, что во время новогодних праздников не стало актера Дмитрия Сидорова. Об этом сообщали друзья и коллеги Дмитрия в соцсетях. О причинах смерти в сообщениях не уточнялось.

Как стало известно журналистам ИА REGNUM, актера обнаружил в своей квартире его старший брат 5 января. Мужчина беспокоился, что Дмитрий несколько дней не выходил на связь и не отвечал на сообщения.

«5 января в квартире на северо-востоке Москвы было обнаружено тело Дмитрия Сидорова. Брат Дмитрия рассказала полиции, что последнее время у его родственника были проблемы с алкоголем. Также, по слова брата, Дмитрий перенес несколько инфарктов», — сообщил источник.

Бригада скорой помощи установила, что причиной смерти Дмитрия Сидорова стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Дмитрий Сидоров родился 3 октября 1971 года. За свою карьеру актер и режиссер снялся в более 40 фильмах и сериалах: «Антикиллер — 2», «Гоголь», «Метод-2», «Молодежка» и другие. Наряду с актерскими работами на счету Дмитрия имеются и несколько режиссерских проектов: «Дочки-матери» и «Рублевка Live».