Первомайский район, Томская область, 13 января, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В результате пожара в Томской области 13 января погибла женщина с ребенком, передает пресс-служба областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По информации источника, возгорание в одной из квартир жилого дома в селе Комсомольск Первомайского района Томской области произошло 13 января в 07:30 по местному времени [03:30 мск — ред.].

«В результате пожара погибла 31-летняя женщина и ее 7-летний сын. Причиной смерти могла стать отправление продуктами горения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в ГУ МЧС России по Ростовской области сообщалось о возгорании автобуса, перевозившего шахтерскую бригаду.