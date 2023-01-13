МИД РФ: основанием для ответа Москвы и Минска будет вторжение ВСУ
Москва, 13 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России или Белоруссии с правовой точки зрения считается достаточным основанием для «коллективного ответа», сообщил ТАСС Алексей Полищук, глава второго департамента стран СНГ МИД России.
Корреспондент спросил Алексея Полищука, есть ли сценарии, при которых Белоруссия может вмешаться в конфликт на Украине. Отвечая на вопрос, дипломат рассказал об обновленной военной доктрине Союзного государства. По его словам, документ направлен на реализацию «исключительно оборонительных» целей, но нападение на государство — участника объединения считается «посягательством на Союзное государство в целом».
Отмечается, что окончательное решение о применении такой меры принимает военно-политическое руководство каждой из стран.
Кроме того, помимо прямого участия в боевых действиях, между Россией и Белоруссией есть и другие формы союзнической поддержки. Страны, как пояснил Алексей Полищук, осуществляют поставки комплектующих для производства техники, повышают боеспособность российско-белорусской системы ПВО, сотрудничают в вопросах охраны границ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Вооружённые силы Белоруссии и совместная с ВС России региональная группировка войск надежно охраняют границы Союзного государства и попытки нанесения ударов обречены на провал.
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