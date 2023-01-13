Москва, 13 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России или Белоруссии с правовой точки зрения считается достаточным основанием для «коллективного ответа», сообщил ТАСС Алексей Полищук, глава второго департамента стран СНГ МИД России.

Mil.ru Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022»

Корреспондент спросил Алексея Полищука, есть ли сценарии, при которых Белоруссия может вмешаться в конфликт на Украине. Отвечая на вопрос, дипломат рассказал об обновленной военной доктрине Союзного государства. По его словам, документ направлен на реализацию «исключительно оборонительных» целей, но нападение на государство — участника объединения считается «посягательством на Союзное государство в целом».

Отмечается, что окончательное решение о применении такой меры принимает военно-политическое руководство каждой из стран.

Кроме того, помимо прямого участия в боевых действиях, между Россией и Белоруссией есть и другие формы союзнической поддержки. Страны, как пояснил Алексей Полищук, осуществляют поставки комплектующих для производства техники, повышают боеспособность российско-белорусской системы ПВО, сотрудничают в вопросах охраны границ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Вооружённые силы Белоруссии и совместная с ВС России региональная группировка войск надежно охраняют границы Союзного государства и попытки нанесения ударов обречены на провал.

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