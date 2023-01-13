Росавиация потребовала провести проверку поведения пилотов
Росавиация потребовала от авиакомпаний отчитаться о культурном уровне членов экипажей самолётов
Москва, 13 января, 2023, 11:10 — ИА Регнум. О культурном уровне и поведении членов экипажей пассажирских самолётов потребовала от авиационных компаний отчитаться Росавиация. Об этом 13 января сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, агентство назвало основанием для таких проверок жалобы на ненормативную лексику со стороны пассажиров, а также размещённые в интернете видеоролики, на которые запечатлены якобы пилоты, которые ищут кнопку отключения громкой связи и используют при этом нецензурную брань.
Кроме того, уточняется, что также Росавиация призвало авиакомпании провести «дополнительные занятия» для пилотов и бортпроводников их самолётов для перепроверки их знаний «типовой фразеологии при информационном обслуживании пассажиров», а также до 16 января отчитаться о полученных в результате этого результатах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолёт, летевший из Бангкока в Москву, экстренно посадили в Самарканде 12 января не только из-за предродовых схваток беременной пассажирки, но и после драки в салоне воздушного судна.