Москва, 13 января, 2023, 11:10 — ИА Регнум. О культурном уровне и поведении членов экипажей пассажирских самолётов потребовала от авиационных компаний отчитаться Росавиация. Об этом 13 января сообщает «Коммерсантъ».

Юрий Смитюк/ТАСС Экипаж самолета

По данным издания, агентство назвало основанием для таких проверок жалобы на ненормативную лексику со стороны пассажиров, а также размещённые в интернете видеоролики, на которые запечатлены якобы пилоты, которые ищут кнопку отключения громкой связи и используют при этом нецензурную брань.

Кроме того, уточняется, что также Росавиация призвало авиакомпании провести «дополнительные занятия» для пилотов и бортпроводников их самолётов для перепроверки их знаний «типовой фразеологии при информационном обслуживании пассажиров», а также до 16 января отчитаться о полученных в результате этого результатах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолёт, летевший из Бангкока в Москву, экстренно посадили в Самарканде 12 января не только из-за предродовых схваток беременной пассажирки, но и после драки в салоне воздушного судна.