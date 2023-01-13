Уфа, 13 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Проститься с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, скончавшимся 11 января, прибыл в Уфу 13 января президент РФ Владимир Путин.

Владимира Родионова и Сергея Величкина/ИТАР-ТАСС Владимир Путин и Муртаза Рахимов

Церемония прощания с Рахимовым проходит в государственном концертном зале «Башкортостан». Желающие проститься с первым президентом Башкирии выстроились в длинную очередь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рахимов скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.