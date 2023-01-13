Донецк, 13 января, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Город Артёмовск (украинское название — Бахмут) взят российскими войсками в оперативное окружение. Об этом 13 января в эфире Первого канала сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

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«Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьёзные кулаки, которые делают охват города», ― отметил Кимаковский.

Он также добавил, что российская артиллерия плотно работает уже практически вокруг Артёмовска.

Примерно такая же ситуация складывается в Соледаре. Город, как указал советник, уже практически под полным контролем объединённой группировки, но идёт серьёзный огневой контакт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 января Евгений Пригожин объявил, что город Соледар (ДНР) полностью контролируется бойцами ЧВК «Вагнер».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что Артёмовск будет освобождён в скором времени. В настоящее время бои ведутся в его западной части. По его словам, освобождение этого населённого пункта даст дорогу подразделениям Вооружённых сил России на Краматорск.