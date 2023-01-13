Москва, 13 января, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Россия не нуждается в посредниках для переговоров с Украиной, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук:

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах».

Напомним, с начала российской военной спецоперации на Украине прошло уже более 10 месяцев и не было ни одного периода, когда бы различные страны (в основном — недружественные) не предлагали свои посреднические услуги в переговорах с Украиной. Но МИД РФ непреклонен. К примеру, в начале января 2023 года на вопрос СМИ о готовности Италии выступить «гарантом» мирного урегулирования на Украине представитель профильного министерства Мария Захарова пояснила:

«Вы знаете, многие страны заявляют о готовности поучаствовать в деле урегулирования украинского кризиса, а некоторые и прямо предлагают нам свои посреднические услуги. Об этом говорили папа Римский Франциск, президент Франции Э. Макрон, президент Турции Р. Т. Эрдоган и другие главы государств и правительств, политики и общественные деятели. Некоторые делают это искренне, другие преследуют свои корыстные цели, пытаются «вклиниться» в переговорный процесс для получения внешнеполитических дивидендов.

Однако нам странно слышать предложения о посредничестве от стран, которые с самого начала специальной военной операции на Украине заняли недвусмысленную и весьма агрессивную антироссийскую позицию, не только поддержали кровавый киевский режим, но и оказывают ему существенную военную и военно-техническую помощь, сознательно накачивают Украину самыми современными вооружениями. Известно, что Италия наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники поставляет Киеву и противопехотные мины».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В зоне СВО

По мнению Марии Захаровой, с учётом занятой Италией ангажированной позиции «мы не можем рассматривать её ни в качестве «честного брокера», ни возможного гаранта мирного процесса».

«Было бы лучше, если бы европейские псевдомиротворцы прекратили военную подпитку Киева и сосредоточили свои усилия на более твердой и требовательной работе с президентом Украины В. Зеленским, который неоднократно озвучивал свое полное неприятие мирного урегулирования конфликта, а 30 сентября 2022 г. и вовсе подписал указ об отказе от переговоров с президентом России В. В. Путиным», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отсутствие посредников стало бы лучшим вариантом — перспектив мирных переговоров с Украиной нет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

«Перспектив мирных переговоров с Украиной нет, пока там законом запрещено вести диалог с РФ, а Запад не позволяет Киеву проявлять гибкость».

picture alliance / Consolidated/Cliff Owen — CNP/ТАСС Владимир Зеленский в Конгрессе США

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Российский писатель и политолог Евгений Сатановский напомнил, что за последние десятилетия наши переговоры ни к чему хорошему не привели:

«Ни единого раза за три с половиной десятилетия, со времён Горбачёва, наши переговоры с кем бы то ни было, по какому угодно поводу, на каком угодно уровне, вплоть до высшего, ни к чему хорошему ни для страны, ни для государства, ни для его населения, считай и называй его хоть гражданами, хоть подданными, хоть электоратом, не привели и привести не могли, кроме потерь и поражений, всегда неоправданных, всегда обидных и иногда стратегических.

То есть некоторые из согласованных в ходе этих переговоров решений и подписанных по их результатам бумаг были даже очень и очень неплохи, особенно когда в этом процессе лично Путин участвовал с его въедливостью, вниманием к деталям и юридическим образованием. Только выполнять их никто, кроме нас, с самого начала не собирался, что несколько снижает смысл и значение и этих решений, и этих бумаг, и самих переговоров как таковых, несмотря на все усилия участников этого процесса с нашей стороны. Разводили нас и разводят на всех этих переговорах, как лохов. Водят за нос. Надувают и на <…>.

Тянут время для того, чтобы выиграть тактически и стратегически, обеспечить себе перевес там, где его на момент переговоров нет, и в нужный момент ударить нам в спину».

Лучшим подтверждением сказанному может стать недавнее заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, увидевшего «неискренность» в попытках Российской Федерации провести мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отмечал, что третья сторона, которую могут привлекать к диалогу, далеко не всегда оказывает благоприятное влияние на переговорный процесс — посредники могут продвигать собственные цели.

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