Париж, 13 января, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню во время переговоров с главой минобороны киевского режима Алексеем Резниковым рассказал, что колёсные танки AMX-10RC могут быть поставлены ВСУ в течение двух месяцев. Об этом 13 января говорится в сообщении французского военного ведомства.

David Monniaux Танки AMX-10RC

«Министры (Франции и Украины) договорились, что поставка… танков AMX 10-RC… состоится в течение двух месяцев», — отмечается в заявлении.

При этом ранее французский президент Эммануэль Макрон пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому поставить украинским боевикам названные боевые машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден проведёт встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте для обсуждения военной помощи Украине.