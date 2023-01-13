Днепропетровск, Украина, 13 января, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В Днепропетровской области вводят экстренные отключения электроэнергии, сообщает 13 января ДТЭК «Днепропетровские электросети».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

В энергетической компании предупредили, что пока потребителям не стоит ориентироваться на утверждённые графики стабилизационных отключений.

Напомним, в ряде регионов Украины на фоне похолоданий наблюдается перегрузка электросетей.