Москва, 13 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично «поблагодарила» Госдеп США за «популяризацию» её персоны в соцсетях и предложила американским коллегам дать оценку её заявлению о моральном облике Зеленского. Как они отреагируют: назовут её слова «правдой» или «ложью»? Об этом российский дипломат написала 13 января в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Отметив, что «Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка» взялись за неё «не по-детски», Захарова разместила картинку с сайта американского внешнеполитического ведомства. На иллюстрации под фото с её выступления написано красными буковками «ложь», а под аналогичным фото Зеленского — «правда».

«Спасибо за популяризацию: «русские хакеры» не взламывали сайт и ресурсы Госдепа, а моя фотография там всё равно появилась», — пишет Захарова. Со своей стороны она предлагает Госдепу квест: «Я сейчас сделаю заявление. Если Госдеп его не маркирует как «ложь», значит, правда».

Заявление сформулировано следующим образом: «Зеленский много лет употребляет наркотические вещества — об этом ещё Порошенко заявлял».