Москва, 13 января, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала Государственный департамент США за обвинения в ее сторону во лжи о ситуации на Украине.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Мария Захарова

«Госдеп и вся его проплаченная инфопомойка взялись за меня не по-детски <…>», — заявила Захарова в Telegram-канале 13 января.

Также представитель ведомства отметила, что если одно из ее высказываний не маркировано Госдепом США как «ложь», то оно является правдой. После Мария Захарова сделала следующее заявление с просьбой «маркировать ее утверждение».

«Зеленский много лет употребляет наркотические вещества. Об этом еще Порошенко заявлял. Время пошло», — написала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что после многих лет вранья о намерении соблюдать Минские соглашения глава МИД Германии Анналена Бербок «утратила любое моральное право говорить о правде и лжи».