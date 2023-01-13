Вашингтон, 13 января, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден проведёт встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте для обсуждения военной помощи Украине, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По заявлению Кирби, встреча состоится в Белом доме 17 января. Стороны планируют обсудить ситуацию вокруг Украины и общее видение того, как завершить конфликт. Кроме того, лидеры двух стран затронут ключевые темы для укрепления демократии и прав человека.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что перестановки в командовании Объединенной группировки войск Вооружённых сил (ВС) России в зоне специальной военной операции по денацификации на Украине могут быть произведены для нового наступления.

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