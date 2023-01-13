Соледар, ДНР, 13 января, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Видеозапись удара российской артиллерии по подкреплениям боевиков преступного режима Киева, которые подошли к Соледару, опубликовал 13 января военный корреспондент Андрей Руденко в своём телеграм-канале.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские артиллеристы в ночное время ведут огонь по позициям пытающихся подойти к Соледару украинских нацистов.

«Видимо, информация о том, что (глава киевского режима) Зеленский отдал команду стабилизировать фронт на этом направлении и для этого перебросить резервы, оказалась правдой», — написал в прикреплённом к видеозаписи сообщении военкор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на начало дня 13 января со стороны Вооруженных сил Украины был зафиксирован обстрел пяти населённых пунктов Донецкой Народной Республики.