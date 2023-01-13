Лондон, 13 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Возможный визит бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона невыгоден действующему главе правительства Британии Рише Сунаку, это может подорвать авторитет власти, пишет The Guardian.

Ukraine Presidency\Zuma\TASS Борис Джонсон во время визита в Киев

По данным издания, Джонсон заявляет, что скоро намерен побывать на Украине и повстречаться там с Владимиром Зеленским. Это событие ожидается в течение нескольких ближайших месяцев.

Соратники Сунака отмечают, что Джонсону не стоило бы давать каких-либо поводов сомневаться в том, что он полностью поддерживает действующее правительство.

Так, по мнению главы комитета по обороне палаты общин парламента Британии Тобиаса Эллвуда, поездка Джонсона не должна стать помехой «для сигналов, которые передаются по официальным каналам связи между Лондоном и Киевом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря стало известно, что Джонсон, несмотря на его отставку, не намерен рвать с политической деятельностью.