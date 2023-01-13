Казань, 13 января, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова трагически погибла. Ей было 23 года. Об этом сообщили в Российской федерации прыжков в воду.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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«12 января в автокатастрофе погибла российская хайдаверша Лейла Салямова. Российская федерация прыжков в воду выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Лейлы», ― говорится в сообщении в телеграм-канале федерации.

По информации «Матч ТВ», автоавария произошла в Карелии на 163-м километре автодороги Сортавала. Как уточнили в ГИББД Карелии, в результате столкновения автомобилей Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan погибли водитель и пассажир Mitsubishi.

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Напомним, Лейла Салямова в 2021 году стала чемпионкой России по хайдайвингу, была членом сборной России по хайдайвингу. На счету спортсменки также серебряная медаль национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки 2015 года.