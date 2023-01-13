Москва, 13 января, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок утратила право говорить о правде и лжи. Об этом представитель российского ведомства сообщила в своём телеграм-канале.

dpa/picture-alliance/Christophe Gateau/ТАСС Анналена Бербок

«После стольких лет вранья о желании соблюдать минские договоренности, продолжая врать сейчас, Анналена Бербок утратила любое моральное право говорить о правде и лжи», — написала Мария Захарова, напомнив, что теперь бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель говорит, что Минские соглашения были лишь «попыткой дать время Украине» укрепить военный потенциал.

Уточняется, что глава МИД ФРГ якобы спросила на пресс-конференции в январе главу МИД России Сергея Лаврова о присутствии солдат на границе с Украиной, а он якобы ее обманул, заявив, что это обычные учения. Захарова, комментируя это, заявила, что Анналена Бербок на совместной с Лавровым конференции ничего не спрашивала, а только выступала. Вопросы задавали журналисты. На вопросы корреспондентов о ВС РФ на территории страны глава МИД России ответил, что проводятся «необходимые мероприятия по боевой подготовке».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Харьков и Киев представлял собой исключительно ни на что не влияющую работу на камеру ради нужной картинки.