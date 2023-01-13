Токио, 13 января, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Прибытие в Японию для участия в совместных военных манёврах истребителей Су-30МКИ военно-воздушных сил (ВВС) Индии прокомментировали 13 января читатели портала Yahoo News Japan.

Марина Лысцева/ТАСС Су-30МКИ

При этом в статье портала говорилось, что четыре Су-30МКИ ВВС Индии, которые прибыли 10 января на базу ВВС японских сил самообороны Хякури в префектуре Ибараки для участия в совместных с ВВС Японии учениях Via Guardian, станут их основной силой.

«Как бы я хотел увидеть этот легендарный российский «Фланкер» (по кодификации НАТО. — Прим. ред.) вживую!» — написал пользователь с ником est.

«Хотя я и не люблю Россию, но самолет прекрасный! К сожалению, мы видим его только в играх. Жаль, что я не смог посетить церемонию его прибытия в Японию», — отметил читатель A.

«Тридцать лет назад на одной из военных выставок Су-27 произвел фурор, когда на нем летчик-ас из России выполнил знаменитую невообразимую фигуру — «кобру Пугачёва». И вот прошло 30 лет, и истребитель Су прибыл на нашу землю в Хякури, правда, в составе индийских ВВС. Что это? Начало разрядки? Или, наоборот, предвестник грозного шторма?» — задался вопросом kua.

«Как бы мы ни относились к создавшей этот истребитель России, но сами по себе и Су-27, и Су-30 — красавцы! Хороший самолёт — он и внешне красив!» — добавил hor.

«Никогда не думал, что при жизни увижу, как русские истребители приземляются на японские военные аэродромы», — заключил читатель с ником kam.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси призвал Россию вывести свои войска с украинской территории.