Москва, 13 января, 2023, 10:21 — ИА Регнум. В Госдуме осудили участие звезды прайм-тайма, телеведущей Первого каналы Аллы Михеевой и ее помощницы в вечеринке представителей украинской элиты во французском Куршевеле, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Алла Михеева

«Очередная «звезда прайм-тайма», которая вполне искреннее удивляется, «в чем вопрос» и какие к ней могут быть претензии. И действительно: чего требовать от этой дамочки, если такое же непонимание отличает чиновников от искусства и телевизионных боссов», — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Разве не их стараниями наша медиасфера превратилась в Авгиевы конюшни, заваленные гламурным навозом, рассуждает парламентарий.

«Когда русскую культуру десятилетиями принижают до вульгарной развлекаловки, в роли творческой интеллигенции оказывается узкий кружок профессиональных тусовщиков. Так чего же ожидать от этой публики, кроме пошлости, самолюбования и русофобских выходок?» — возмущен он.