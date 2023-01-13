Москва, 13 января, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель увидел «неискренность» в попытках Российской Федерации провести мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

CÃ©Zaro De Luca Жозеп Боррель

«Шаги России навстречу переговорам на данный момент представляются совершенно неискренними», — говорится в письменном ответе Борреля на обращение депутата от Нидерландов Марселя де Граафа 13 января.

Также политик сообщил, что переговоры между Москвой и Киевом по мирному урегулированию конфликта якобы прервались из-за твердого желания российской стороны продолжать военные действия.

Ранее директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук в интервью ТАСС заявлял, что в случае возобновления переговоров Киева с Москвой украинской стороне необходимо учитывать, что в состав РФ по итогам всенародных референдумов вошли Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области.