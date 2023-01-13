Москва, 13 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подтвердила отмену отсрочки для отцов трех детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Повестка.

«Соответствующий документ, по словам члена Совета по правам человека Ирины Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря 2022 года за подписью теперь уже бывшего начальника Генштаба В. Герасимова и нашёл подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба», — сообщила Останина в телеграм-канале.

Таким образом, отменен пункт директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми.

«Попытки добиться от Минобороны ответа на мою правительственную телеграмму от 30 декабря успехом не увенчались: «У нас были выходные и праздничные дни»…» — добавила депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Останина со ссылкой на замглавы Минобороны Николая Панкова заявила, что отцы двоих и более детей освобождены от мобилизации, также бронь имеют отцы детей-инвалидов.

Читайте также: Останина просит помощи в разъяснении отсрочки для многодетных отцов