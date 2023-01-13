В ГД рассказали об отмене отсрочки на мобилизацию одной категории граждан
Глава комитета Госдумы сообщила об отмене отсрочки на мобилизацию одной категории граждан
Москва, 13 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подтвердила отмену отсрочки для отцов трех детей.
«Соответствующий документ, по словам члена Совета по правам человека Ирины Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря 2022 года за подписью теперь уже бывшего начальника Генштаба В. Герасимова и нашёл подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба», — сообщила Останина в телеграм-канале.
Таким образом, отменен пункт директивы Генштаба от 4.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми.
«Попытки добиться от Минобороны ответа на мою правительственную телеграмму от 30 декабря успехом не увенчались: «У нас были выходные и праздничные дни»…» — добавила депутат.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Останина со ссылкой на замглавы Минобороны Николая Панкова заявила, что отцы двоих и более детей освобождены от мобилизации, также бронь имеют отцы детей-инвалидов.
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