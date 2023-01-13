Санкт-Петербург, 13 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Сложные погодные условия в Петербурге, где утром 13 января разыгрался сильный ветер, внесли серьезные коррективы в расписание полётов аэропорта «Пулково». В настоящее время, согласно онлайн-табло аэропорта, несколько десятков самолетов не смогли вовремя прибыть в Петербург, и их прилёт отложен на более поздний срок.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Задержки прибытия начались с 4 часов утра, и с каждым часом число отложенных рейсов увеличивалось. В частности, в период с 4 до 8 часов утра были задержаны с прибытием абсолютно все рейсы из Москвы — их около 20-ти. Также задерживаются рейсы из Архангельска, Череповца, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Минска, Оша и ряда других городов. Два рейса из Москвы («Аэрофлот» и «Россия»), с планировавшимся прибытием в 10:35, вообще отменены.

В то же время ряд самолетов успешно прибыли в Северную столицу, несмотря на погодные условия, например, другие рейсы из упомянутых выше Архангельска и Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе «Пулково», экипажи воздушных судов в условиях сильного бокового ветра самостоятельно принимают решения о посадке в Петербурге или уходе на запасные аэродромы. В целом же аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за усиления ветра в Петербурге объявлено штормовое предупреждение.