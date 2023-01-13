Москва, 13 января, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Объёмы экспорта электроэнергии из России в ЕС намерен учесть в программе развития российской энергосистем (СиПР) на 2023–2028 гг. диспетчер «Системный оператор», пишет 13 января «Коммерсантъ».

Rafael Henrique Лампа

Несмотря на то, что сейчас из-за санкций и невозможности расчётов экспорта российской электроэнергии в ЕС нет, в схеме вариант поставок может быть учтён, судя по данным «Интер РАО».

Отмечается, что уже в следующем году, если бы такая схема была задействована, поставки в Финляндию и Прибалтику составили 6 млрд кВт•ч. Предполагаемый экспорт в ЕС составил бы почти 49% от общего объёма продаж в 2023 году.

Аналитики, однако, объясняют решение включить такую возможность в схему поставок намерением поднять «бумажный» спрос на энергомощность, чтобы поддерживать её цену на высоком уровне», пишет издание.