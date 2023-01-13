Пенза, 13 января, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Пропавшего в Пензе 9 января актера и блогера Артема Бординова нашли живым, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Цитата из видео Артем Бординов

«Найден, жив», — отмечается в сообщении.

Известно, что Артем Бординов вел собственный видеоблог, снимался в веб-сериалах «Красавица и чудовище» и «Зема», а также был участником команды «Сура», выступавшей в Высшей лиге КВН.

Ранее супруга блогера обратилась в полицейский участок после того, как актёр ушел из дома, не вернулся и на связь не выходил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области нашли мёртвой 36-летнюю мать пятерых детей, которая пропала в декабре 2022 года.