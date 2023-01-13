Москва, 13 января, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Предложение спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина внести поправки о конфискации имущества у российских граждан, которые позволяют себе оскорблять Россию и открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц, получило широкую поддержку общественности.

Илья Ефимович Репин. Иуда. 1885

К примеру, за конфискацию имущества тех, кто из-за рубежа оскорбляет Россию, ее граждан и армию, а также поддерживает нацистов, выступили 95% из более чем 46 тысяч участников соответствующего опроса, проводимого телеграм-каналом «Соловьёв».

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», — написал Володин в телеграм-канале. По его оценке, нынешнего законодательства не хватает, чтобы наказать их, поэтому УК следует дополнить пунктом о конфискации.

Напомним, в последнее время сразу несколько артистов позволили себе оскорбительные публичные высказывания. На днях ряды артистов-русофобов пополнил лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. В интервью этот награждённый орденом «За заслуги перед Отечеством» музыкант сообщил, что выступил в Берлине у Бранденбургских ворот и собрал для ВСУ 12 миллионов евро. Поддерживающих СВО граждан России он причислил к «фашистам» и «психически больным».

Виктор Драчев/ТАСС Борис Гребенщиков

«Лишить гражданства Гребенщикова нельзя по закону, а также в этом нет смысла с прагматической точки зрения. Тогда мы не сможем привлечь его к ответственности за финансирование врага», — считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

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В начале 2023 года комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) произнёс со сцены в Дубае украинский националистический лозунг «Героям слава!». И вот Кузбасс принял решение лишить его местных наград: медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году.

Кричалку на корпоративе продолжил также певец Валерий Меладзе.

«Орден же можно и нужно изъять. Однако есть и хитрые артисты, которые не высказываются так прямо, как Гребенщиков. Например, Меладзе сказал «Героям слава!», а потом начал оправдываться и говорить, что он просто «за мир». По закону мы ничего не можем с ними сделать. А вот общественный «кенселлинг» (отмену) развить необходимо», — отмечает депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина. Она предложила разработать публичный стоп-лист представителей искусства.

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) предложил предупреждать зрителей о «предательстве» актеров в титрах фильмов. Инициатива была обнародована после того, как покинувший Россию актёр Артур Смольянинов заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Актёр рассказал, что находится в Латвии, проходит кастинги в рекламных агентствах. Он раскритиковал своего крёстного отца артиста Ивана Охлобыстина за поддержку российской спецоперации на Украине.

ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин Артур Смольянинов

«Артистов, которые убежали за границу и критикуют Россию, никто всерьёз не воспринимает: в их словах нет правды и силы», — считает актёр Сослан Фидаров. Комментируя RT антироссийские высказывания своего коллеги, он пояснил:

«Я думаю, что он это сказал не совсем обдуманно. Он всегда недоволен, и на съёмках тоже всегда так было: всегда ему что-то мешает. Мне кажется, эта агрессия — последствия какой-то семейной трагедии, трудного детства и недолюбленности».

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Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «уехавшие негодяи» живут безбедно благодаря России. Находясь за границей, они сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан.

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