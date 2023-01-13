Санкт-Петербург, 13 января, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 13 января распространило штормовое предупреждение из-за ожидаемого в пятницу усиления скорости ветра до 17 м/с.

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Жителей и гостей города просят, находясь на улице, обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска.

В свою очередь главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в регион пришла оттепель, которая, по расчетам специалистов, «продлится почти неделю».

«С приближением следующего атмосферного фронта вечером уже пойдет дождь местами с мокрым снегом», — отметил Колесов. Он добавил, что при приближении очередного атлантического циклона 15 января вновь заметно усилится ветер.