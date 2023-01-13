Москва, 13 января, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») видит в предложении ввести конфискацию для уехавших оскорбляющих Россию проигрыш либералов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Duma.gov.ru Олег Морозов

«Похоже, отечественные либералы с треском проиграют дискуссию с народом! Народ — за жёсткие и решительные меры по отношению к тем, кто не со страной в трудные для неё дни!» — рассуждает Морозов.

Парламентарий также обратил внимание на то, что на фоне такой инициативы его предложения «выглядят очень сдержано».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнить соответствующие статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб.

Сам Морозов предлагал ввести ограничения предателям на въезд в страну.