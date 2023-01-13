Наро-Фоминск, Московская область, 13 января, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Женщина и её 15-летний сын отравились угарным газом в городском округе Наро-Фоминск (Московская область), сообщили 13 января в пресс-службе регионального управления СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Конфорки

Отмечается, что отравление угарным газом произошло накануне, 12 января, в квартире дома на улице Мира. Здесь найдены тела женщины и её сына без видимых телесных повреждений с признаками отравления угарным газом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проведён осмотр места происшествия с участием сотрудников газовой службы.