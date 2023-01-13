Соледар, ДНР, 13 января, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Украинские боевики не раз стреляли фосфорными снарядами по Соледару (ДНР), рассказал житель освобождённого города Сергей Кузин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Лично я тушил дома людей, которые поуезжали. Я не разбираюсь — то ли фосфор, то ли… ну, гирлянды. Это стреляли из-под Носовки. Есть у нас там точка, оттуда стреляли по нам. Говорили, что российская армия», — рассказал Кузин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что это были не российские войска: они освобождали тогда Владимировку. На вопрос, стреляла ли украинская сторона фосфорными бомбами по жителям Соледара, он ответил: «Да».

Напомним, Соледар освобождён от ВСУ 11 января. Под городом находится разветвлённая сеть соляных шахт, которые российским военным ещё предстоит зачищать.