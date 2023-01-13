Татарск, Новосибирская область, 13 января, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Для рассмотрения апелляционной жалобы поступило в суд уголовное дело в отношении экс-депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сбившего ребёнка и скрывшегося с места ДТП. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Татарского районного суда на своём сайте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Суд

«Поступило уголовное дело в отношении Мамонтова С. И. с апелляционным представлением Татарского межрайонного прокурора на постановление мирового судьи первого судебного участка Татарского судебного района о прекращении уголовного дела», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что органы предварительного следствия обвинили Мамонтова в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству в случаях, если виновный сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние»). Слушание по этому делу назначено на 23 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2022 года Мамонтов, двигаясь на своём автомобиле, сбил ребёнка и скрылся с места ДТП и позднее попавший под колёса мальчик был помещён в реанимацию. После произошедшего Мамонтова исключили из партии «Единая Россия» и вначале отстранили от должности, а затем исключили из депутатского объединения.