Мумбаи, Индия, 13 января, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Как минимум 10 человек погибли и ещё 12 пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в западном индийском штате Махараштра. Об этом 13 января сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации правоохранителей, ДТП произошло на скоростной автомагистрали на расстоянии 180 км от столицы Махараштры — Мумбаи, при этом в автобусе было 45 пассажиров.

Также указывается, что в числе погибших — женщины и дети, и добавляется, что пострадавшие, состояние части которых оценивается как критическое, были доставлены в медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что инцидент с высадкой 11-летнего мальчика в мороз из маршрутного автобуса за неоплату проезда произошёл в Красноярском крае.