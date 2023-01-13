При столкновении автобуса с грузовиком в Индии погибли 10 человек
При столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на западе Индии погибли 10 человек
Мумбаи, Индия, 13 января, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Как минимум 10 человек погибли и ещё 12 пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в западном индийском штате Махараштра. Об этом 13 января сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.
По информации правоохранителей, ДТП произошло на скоростной автомагистрали на расстоянии 180 км от столицы Махараштры — Мумбаи, при этом в автобусе было 45 пассажиров.
Также указывается, что в числе погибших — женщины и дети, и добавляется, что пострадавшие, состояние части которых оценивается как критическое, были доставлены в медучреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что инцидент с высадкой 11-летнего мальчика в мороз из маршрутного автобуса за неоплату проезда произошёл в Красноярском крае.