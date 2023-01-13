Анкара, 13 января, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Только войны хотят власти Украины, сомнений в этом не остаётся, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов, пишет 13 января Yeni Şafak.

Ukraine Presidency\Zuma\TASS Владимир Зеленский

Отметив, что украинская сторона придумывает разные условия, на которых она согласилась бы сесть за стол переговоров, дипломат указал на то, что Киев, например, пытается «запретить возможность проведения переговоров на юридическом уровне». Очевидно, что к миру Украина не готова.

«Мы ещё раз убедились, что те, кто находится у власти в Киеве, хотят войны», — сказал Ерхов, напомнив о демонстративном обстреле со стороны ВСУ в ответ на объявление Россией о прекращении огня на Рождество.

Напомним, множество заявлений из Киева демонстрируют его попытки получить как можно больше от западных хозяев.