Соледар, ДНР, 13 января, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Вероятно, ещё не раз будут обнаруживаться на оставленных ВСУ позициях трупы иностранных наёмников, сообщил 13 января военно-политический эксперт Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Комментируя информацию о том, что при освобождении Соледара от ВСУ был обнаружен 11 января труп британского наёмника, эксперт предположил, что такие случаи ещё будут.

По его словам, на стороне ВСУ воюет много иностранных наёмников, в том числе на артёмовском направлении, в Соледаре.

«И мы в любом случае ещё будем находить их тела в самом Соледаре и его окрестностях, — сказал Гагин в интервью ТАСС. — Возможно, мы кого-то возьмём и живыми в числе тех, кто будет сдаваться в плен. Пока ещё зачистка идёт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соледар освобождён от ВСУ 11 января. Освобождение города открывает путь к освобождению Артёмовска.