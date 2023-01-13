Краснодар, 13 января, 2023, 10:04 — ИА Регнум. В условиях ведения российской военной спецоперации на Украине американское правительство встревожено успехами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и преследует главную цель — её нейтрализацию. Представитель Госдепартамента США Дерек Шолле так прямо и заявил:

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность».

Кроме того, американские дипломаты активизировали сбор данных о деятельности «Вагнера» в странах Африканского континента.

Буквально 9 января 2023 года издание Politico также написало о том, что США собираются принять «дополнительные меры» против группы «Вагнер» из-за ее активности в зоне специальной военной операции.

Группа «Вагнер», основателем которой является бизнесмен Евгений Пригожин, работает в десятках стран и сотрудничает с правительствами по военным и политическим проектам, указано в публикации.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Евгений Пригожин

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Название ЧВК происходит от позывного её первого командира Дмитрия Уткина (Вагнер). Из-за ассоциации данного названия с немецким композитором Рихардом Вагнером участников ЧВК «Вагнер» часто называют «музыкантами» или «оркестром», что также отображается в их символике. История создания группы началась задолго до начала российской военной спецоперации на Украине. В пресс-релизе компании «Конкорд» по этому поводу сказано:

«В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей — половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимали добровольцев и отправляли их голыми-босыми на реальную смерть.

Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР». Сам Евгений Пригожин заявлял, что долгое время скрывал свою причастность к группе с одной главной целью — чтобы не подставить парней, которые являются основой русского патриотизма.

Валентин Егоршин/ТАСС «ЧВК Вагнер центр». Санкт-Петербург

«Я горжусь тем, что сумел отстоять их право на защиту интересов своей страны», — заявил Евгений Пригожин.

Напомним, бойцы ЧВК «Вагнер» полностью защитили Соледар от киевских оккупантов, враг перешёл к остервенелому артобстрелу. Накануне, 12 января, СМИ продемонстрировали сожжённую западную технику, рассказали о городских боях с укронацистами. Бои переместились в Опытное (пригород Артёмовска).

«По бойцам ЧВК «Вагнер» активно работала артиллерия и танки. Но в итоге противник отброшен, Опытное перешло под контроль российских сил», — информирует корреспондент RT Андрей Ященко.

По оценке депутата Госдумы Андрея Гурулёва («Единая Россия»), и после СВО у ЧВК «Вагнер» будет много работы:

«И думаю, что работы этой будет много как за пределами страны, так и у нас тут. Враги у нас есть не только внешние, но и вполне себе внутренние. И каждый из них уже сейчас должен думать о своей шкуре в ближайшей перспективе».

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