Брюссель, 13 января, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Порядка 1250 танков и бронемашин из США в начале января 2023 года прибывают в порт Флиссинген (Нидерланды) для последующей плановой отправки в Прибалтийские республики и Польшу. Об этом 12 января сообщило агентство Reuters.

U.S. Department of Defense Танки

По данным источника, в Европу направляются танки Abrams М1 и БМП Bradley боевой группы второй бригады первой кавалерийской дивизии, которая базируется в Форт-Худ в американском штате Техас.

Также указывается, что эта бронетехника направляется в Европу для «планового усиления» боевых групп НАТО на его восточном фланге. При этом три такие группы находятся в Прибалтийских странах и ещё по одной — на территории Польши, Румынии и Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад, поставляя ВСУ оружие, превращает его в законную мишень для российских военных.