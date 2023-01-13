Москва, 13 января, 2023, 08:38 — ИА Регнум. На 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли траты жителей России на приобретение подарков в период новогодних праздников. Это 10 января сообщила пресс-служба группы ВТБ со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Первый ОФД» (входит в группу ВТБ).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Новогодняя витрина

«Траты россиян на покупку подарков в новогодние каникулы выросли на 41% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствует статистика «Первого ОФД"(входит в группу ВТБ). За праздничные выходные в магазинах, обслуживаемых оператором фискальных данных, на подарки покупатели направили почти 10 млрд рублей. Количество покупок выросло на треть год к году», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, по данным «Первого ОФД», больше всего жители РФ потратили на товары и услуги для красоты и ухода — 3,3 млрд рублей, при это расходы выросли на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом свыше чем на 40% возрос спрос на косметические приборы и средства для ухода за телом.

Кроме того, уточняется, что траты жителей РФ на приобретение аксессуаров составили 2,4 млрд рублей и выросли на 85%. При этом траты на галантерею выросли в два раза — до 2 млрд рублей, а на украшения и ювелирные изделия — на 23%, до 285 млн рублей.

На третьем месте по объёму трат находятся товары для детей, расходы на приобретение которых выросли на 21% и составили почти 2 млрд рублей. В это число входит почти 1 млрд рублей, потраченных на детские игрушки и игры, что на 15% больше чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января стало известно, что у железнодорожного вокзала в центре Мурманска в результате падения новогодней ёлки два человека получили травмы.