Бишкек, 13 января, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела, которое связано с золоторудным месторождением Кумтор, против первого президента Аскара Акаева прекращено киргизской Генеральной прокуратурой. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе главного надзорного органа страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

«Дело в отношении Акаева по Кумтору прекращено», — приводит слова представителя пресс-службы Генпрокуратуры Киргизии ТАСС.

При этом ранее было прекращено расследование других уголовных дел в отношении первого президента республики. В результате этого с Акаева сняты все уголовные обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января президент Киргизии Садыр Жапаров предложил странам и международным финансовым организациям списать долги и построить в республике энергетические объекты.