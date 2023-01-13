В Красноярске ребёнка высадили в мороз из автобуса из-за неоплаты проезда
В Красноярске кондуктор в мороз высадила школьника из автобуса из-за десяти рублей
Красноярск, 13 января, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Инцидент с высадкой 11-летнего мальчика в мороз из маршрутного автобуса за неоплату проезда произошёл в Красноярском крае. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.
Следователи инициировали проверку после публикации материала об инциденте в СМИ региона. По предварительным данным, около полудня 12 января мальчик по дороге домой из школы сел на автобус №52. При оплате проезда выяснилось, что на транспортной карте ребёнка не хватает средств. Кондуктор посчитала неоплату проезда уважительной причиной для высадки 11-летнего ребёнка из автобуса при температуре воздуха —20 градусов.
В результате инцидента ребёнку пришлось идти домой пять остановок по морозу. В пресс-службе регионального СК уточнили, что мальчику для оплаты проезда не хватило десяти рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о результатах проверки инцидента с выгнанным из маршрутки школьником в Сургуте.