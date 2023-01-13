Малибу, США, 13 января, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Счастливый случай позволил остаться в живых водителю в штате Калифорния, сообщает 12 января телеканал Fox News.

Trougnouf (Benoit Brummer) Каменный валун

Мужчина, находившийся в городе Малибу, собирался сесть в свою машину. В этот момент ему на мобильный телефон позвонила любимая девушка, которая попросила взять из дома оставленную ею сумку.

Мужчина успел лишь сделать несколько шагов по направлению к дому, как на его «Тойоту» упал огромных размеров каменный валун. Автомобиль был полностью раздавлен этим камнем.

Эксперты считают, что, если бы водитель находился в автомобиле, у него не было бы никаких шансов остаться в живых.