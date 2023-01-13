Донецк, 13 января, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Петровский район Донецка подвергся в ночь на 13 декабря обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 13 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка был произведён боевиками ВСУ в 01:12 (совпадает с мск) и в ходе него по городу был выпущен один снаряд натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января стало известно, что населённые пункты Пантелеймоновка и Горловка в ДНР были обстреляны киевскими боевиками с применением снарядов натовского калибра 155 мм.