Соледар, ДНР, 13 января, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Информация о множестве тел убитых солдат ВСУ и огромных потерях киевского режима в Соледаре подтверждается словами местных жителей. Как сообщил РИА Новости очевидец, тела мертвых можно встретить прямо у подъездов жилых домов:

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал — да они им и не нужны, они — мясо».

По словам респондента, украинское командование вело «на мясо» всех подряд — и мобилизованных, и контрактников.

Другой житель города рассказал о размещении боевиками ВСУ французских бронетранспортеров в жилых кварталах за три дня до прихода российских военных.

«Террористическая тактика не меняется. Меняются города, но не стратегия «выжженной земли» и прикрытие мирными жителями», — прокомментировал в своем телеграм-канале российский журналист Руслан Осташко.

Ещё одна «фишка» украинских карателей — при отступлении бросать бойцов на произвол судьбы. Так было и в Соледаре. Один из брошенных рассказал CNN, что пытался с товарищами уйти из города, но не получилось — российские силы уже были там:

«Если сегодня не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем уйти. Нам сказали, что мы будем отозваны. А теперь нас просто бросили». Он также рассказал, что у солдат закончились еда и вода, что есть раненые.

Александр Река/ТАСС Обследование брошенных позиций ВСУ

По словам жителя Соледара Андрея Шистка, в первые часы захода в город подразделений российской армии принесли некоторое волнение:

«Они зашли вечером, и двое человек в подвале… Что можно подумать? Мы с женой жили. А когда уже полностью нас проверили — [предоставили] и чай, и сигареты, и покушать».

Напомним, накануне, 12 января, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении территории Соледара и зачистке ВСУ. По его словам, мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Убитыми оказались около 500 человек. Никаких гуманитарных коридоров для тех, кто, возможно, еще прячется в подвалах, не будет. Обстановку на позициях украинцев в западной части города можно охарактеризовать одним словом — «мясорубка». Но киевское руководство снова врет.

«Соледар не сдан, но если мы оставим город — это будет не бегство, а плановое решение командования», — заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Тем не менее советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что поражение ВСУ на направлении Артёмовска поставит киевский режим в критическое положение, фронт будет развален, а Владимир Зеленский практически окажется в тупике.

Александр Река/ТАСС ВСУ

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По данным RT, потери украинской стороны в Соледаре с начала осени могут составлять примерно 20–25 тыс. человек. Но западные друзья киевского преступного режима намерены сражаться до последнего украинца.

«Мы не знаем, как это будет дальше развиваться. Так что я не стану прогнозировать неудачу или успех в данном случае. Но даже если Россия возьмет Бахмут и Соледар, это не будет иметь стратегического влияния на саму войну. И это точно не остановит и не замедлит украинцев в попытках вернуть свою территорию», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Напомним, Соледар сейчас самая горячая точка на фронте. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию о ходе российской военной спецоперации на Украине.

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